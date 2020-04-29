Пензенский Заксобр решил, кому снизить налоговые ставки

29.04.2020 | 11:53

В среду, 29 апреля, на сессии регионального парламента депутаты приняли закон, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации из-за коронавирусной инфекции.

При применении упрощенной системы налогообложения налоговые ставки снижаются до 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и до 5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Это нововведение касается организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших во время эпидемии коронавируса сферах. К ним относятся:

- розничная торговля непродовольственными товарами;

- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

- культура, организация досуга и развлечений;

- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

- гостиничный бизнес;

- общественное питание;

- деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

- деятельность по организации конференций и выставок;

- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);

- деятельность в области здравоохранения.

Из-за предоставления налоговых льгот местные и областной бюджеты не получат части доходов. По предварительной оценке, эта консолидированная сумма в 2020 году составит 391,9 млн руб.

Депутаты регионального парламента приняли законопроект единогласно.

Ранее о мерах по смягчению негативных явлений в экономике, связанных с эпидемией коронавируса, сообщил губернатор Иван Белозерцев. По его словам, в области на законодательном уровне предпринимаются усилия по поддержке малого и среднего бизнеса.