Пензенский Заксобр решил, кому снизить налоговые ставки

В среду, 29 апреля, на сессии регионального парламента депутаты приняли закон, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации из-за коронавирусной инфекции.
При применении упрощенной системы налогообложения налоговые ставки снижаются до 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и до 5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Это нововведение касается организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших во время эпидемии коронавируса сферах. К ним относятся:
- розничная торговля непродовольственными товарами;
- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
- культура, организация досуга и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
- гостиничный бизнес;
- общественное питание;
- деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);
- деятельность в области здравоохранения.
Из-за предоставления налоговых льгот местные и областной бюджеты не получат части доходов. По предварительной оценке, эта консолидированная сумма в 2020 году составит 391,9 млн руб.
Депутаты регионального парламента приняли законопроект единогласно.
Ранее о мерах по смягчению негативных явлений в экономике, связанных с эпидемией коронавируса, сообщил губернатор Иван Белозерцев. По его словам, в области на законодательном уровне предпринимаются усилия по поддержке малого и среднего бизнеса.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):все бизнесы наших депутатов.
Мы другого и не ожидали