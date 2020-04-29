Экономика

Пензенский Заксобр решил, кому снизить налоговые ставки

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В среду, 29 апреля, на сессии регионального парламента депутаты приняли закон, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации из-за коронавирусной инфекции.

При применении упрощенной системы налогообложения налоговые ставки снижаются до 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и до 5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Это нововведение касается организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших во время эпидемии коронавируса сферах. К ним относятся:

- розничная торговля непродовольственными товарами;

- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

- культура, организация досуга и развлечений;

- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

- гостиничный бизнес;

- общественное питание;

- деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

- деятельность по организации конференций и выставок;

- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);

- деятельность в области здравоохранения.

Из-за предоставления налоговых льгот местные и областной бюджеты не получат части доходов. По предварительной оценке, эта консолидированная сумма в 2020 году составит 391,9 млн руб.

Депутаты регионального парламента приняли законопроект единогласно.

Ранее о мерах по смягчению негативных явлений в экономике, связанных с эпидемией коронавируса, сообщил губернатор Иван Белозерцев. По его словам, в области на законодательном уровне предпринимаются усилия по поддержке малого и среднего бизнеса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

К ним относятся:
все бизнесы наших депутатов.

Мы другого и не ожидали

Гость||

Транспортный налог отмените или снизте.

Гость||

и правильно

Гость||

Одним снизят , другим поднимут , про себя не забудут, все как обычно.

Гость||

Самый большой доход в 2019-м получил Федор Тощев - 401 млн 952 тыс. 668 рублей.

Из-за предоставления налоговых льгот местные и областной бюджеты не получат части доходов. По предварительной оценке, эта консолидированная сумма в 2020 году составит 391,9 млн руб.

Тощев Вам перекроет. Пора делиться :)

Гость||

Да чихал я на их налоги...... ) плевал - и гадил......

и надо заметить - это и правда очень приятно осознавать что твои деньги утекают мимо медвежьей кормушки.......радость то какая...... )

Гость||

Согласен.Ибо быть тощим зайцем в диком лесу гораздо лучше чем жирным кроликом обитающим в тесной и засраной клетке-в ожидании последнего ужина.

Гость||

Бордюрная деятельность...автомоечная деятельность...маршруточная деятельность...похоронная деятельность..

Гость||

трапезничать приходит время

хозяевам

откушать кроличею ляжкой

а бедный кролик жрет траву

и даже не подозревает

что близок час расплаты

за жратву

носимую ему хозяевами

и вот уже запахло гуляшом

и из кастрюли кроличие уши

торчат над мутноватой жижей

и мерзким варевом дымится

гуляш из кролика..

Гость||

Смоооок он зе вотер....... ) та та таа.....та та та таа.......

Имя: Гость
Комментарий:

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