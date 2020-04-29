Общество

В области разрабатывается план развития экономики после эпидемии

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В среду, 29 апреля, губернатор Иван Белозерцев стал первым выступающим на сессии Законодательного собрания Пензенской области.

Прежде чем зачитать доклад о результатах деятельности правительства региона в прошлом году, Иван Белозерцев вкратце изложил ситуацию с противостоянием распространению COVID-19.

«Распространение коронавирусной инфекции кардинальным образом изменило нашу жизнь. Сегодня у нас более 300 заболевших, свыше 90 выздоровевших, 7 человек умерли. Более 120 граждан находятся в стационаре с подозрением на коронавирусную инфекцию. Свыше 600 пациентов - с пневмониями без коронавируса», - привел статистику губернатор.

Он отметил, что система здравоохранения работает в экстренном режиме. Тем не менее необходимый запас препаратов имеется, врачи и медсестры обеспечиваются медицинскими изделиями, к необходимому количеству коек - и даже сверх запланированного числа - подведен кислород.

Глава региона подчеркнул, что введение режима самоизоляции и прекращение работы ряда предприятий стали вынужденными мерами для противостояния распространению инфекции. Тем не менее постепенно некоторые организации возвращаются к обычному режиму.

Наравне с федеральными мерами в Пензенской области утверждены планы по устойчивому восстановлению экономики и помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предпринимаются усилия по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Пензенская область, как и другие регионы, переживает нелегкие испытания, и я благодарен всем, кто вносит вклад в борьбу с коронавирусом. Очевидно, что после завершения эпидемии наша жизнь изменится. Мы готовим план поддержки и развития экономики на будущее, потому что понимаем, что эта проблема наряду с сохранением здоровья и жизни людей выходит на первый план», - завершил тему Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Т.е. кому достанется бюджетных денежек? И на каких условиях?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
Куды за деньгами приходить кушать хочется?

Гость||

План один будет, перекладка бардюров.

Гость||

Бордюрному заводику в первую очередь)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Распространение коронавирусной инфекции кардинальным образом изменило нашу жизнь. Сегодня у нас более 300 заболевших, свыше 90 выздоровевших, 7 человек умерли. Более 120 граждан находятся в стационаре с подозрением на коронавирусную инфекцию. Свыше 600 пациентов - с пневмониями без коронавируса», - привел статистику губернатор.
300 и 600. Так у нас эпидемия чего, уважаемые?!

Гость||

Дебилизма

Гость||

Тротуары нынче будут класть сплошь из бордюров?А виселицы Ходоса поставят на Западной? Ну и конечно же срочно надо закопать фонтан на Пионерской без этого ну ни как ,а потом снести стеллу Героев у Советской площади .

Гость||

Как скажете...

Гость||

Гость писал(a):

300 и 600. Так у нас эпидемия чего, уважаемые?!
Эпидемия это 5 % от населения региона (это более 65 тыс.),так что у нас не эпидемия,а пандемия.И добровольная самоизоляция ,за нарушение этого добровольного по формулировки властей заточения наказывают конскими штрафами .Паноптикум какой то.

Гость||

Всё для вас...

Гость||

Всё по просьбам трудящихся...

Гость||

Гость писал(a):

Бордюрному заводику в первую очередь)
Бордюры - наше всё.

Гость||

Так у нас получается больных пневмонией без ковида,больше,чем больных с ковидом в два раза? При том,что основная масса больных с ковидом переносит его бессимптомно/в легкой форме, а пневмония в принципе малоприятная болезнь.

Так с этого и начинать надо было...

Гость||

Жители Иркутской области избили чиновников за поджог леса

Гость||

Зря. Не надо было избивать.

Имя: Гость
Комментарий:

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