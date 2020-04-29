В области разрабатывается план развития экономики после эпидемии

29.04.2020 | 10:21

В среду, 29 апреля, губернатор Иван Белозерцев стал первым выступающим на сессии Законодательного собрания Пензенской области.

Прежде чем зачитать доклад о результатах деятельности правительства региона в прошлом году, Иван Белозерцев вкратце изложил ситуацию с противостоянием распространению COVID-19.

«Распространение коронавирусной инфекции кардинальным образом изменило нашу жизнь. Сегодня у нас более 300 заболевших, свыше 90 выздоровевших, 7 человек умерли. Более 120 граждан находятся в стационаре с подозрением на коронавирусную инфекцию. Свыше 600 пациентов - с пневмониями без коронавируса», - привел статистику губернатор.

Он отметил, что система здравоохранения работает в экстренном режиме. Тем не менее необходимый запас препаратов имеется, врачи и медсестры обеспечиваются медицинскими изделиями, к необходимому количеству коек - и даже сверх запланированного числа - подведен кислород.

Глава региона подчеркнул, что введение режима самоизоляции и прекращение работы ряда предприятий стали вынужденными мерами для противостояния распространению инфекции. Тем не менее постепенно некоторые организации возвращаются к обычному режиму.

Наравне с федеральными мерами в Пензенской области утверждены планы по устойчивому восстановлению экономики и помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предпринимаются усилия по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Пензенская область, как и другие регионы, переживает нелегкие испытания, и я благодарен всем, кто вносит вклад в борьбу с коронавирусом. Очевидно, что после завершения эпидемии наша жизнь изменится. Мы готовим план поддержки и развития экономики на будущее, потому что понимаем, что эта проблема наряду с сохранением здоровья и жизни людей выходит на первый план», - завершил тему Иван Белозерцев.