ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу

ВТБ отмечает значительный рост использования материнского капитала в ипотечных сделках. По статистике банка, социальной выплатой воспользовался каждый третий клиент, оформивший жилищный кредит в текущем году (всего более 15 тысяч человек). Это рекордная доля заемщиков, в 1,8 раза превышающая прошлогодний результат, заявил в рамках ВЭФ-2025 заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Большинство клиентов, использующих материнский капитал в ипотечных сделках, направляют средства на первоначальный взнос, так как это упрощает процесс приобретения недвижимости. Социальную выплату также можно направить на досрочное погашение жилищного кредита.

«Материнский капитал - действенный инструмент, позволяющий семьям реализовать мечту о собственном доме. Благодаря программе «Семейная ипотека», ставшей в этом году основным стимулом для рынка недвижимости, мы наблюдаем существенный рост числа сделок с использованием материнского капитала. ВТБ активно реализует государственные программы для покупки жилья, помогая российским семьям решать свои финансовые и социальные вопросы», - подчеркнул Александр Пахомов.

ВТБ предлагает удобные инструменты для распоряжения материнским капиталом. В мобильном приложении реализовано онлайн-погашение ипотеки материнским капиталом. В 2025 году банк упростил управление средствами маткапитала, отменив обязательное включение владелицы сертификата в число собственников покупаемого жилья.

Источник — фото предоставлено ВТБ
