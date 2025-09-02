В августе Пензенская область экспортировала зерно в Германию

02.09.2025 | 13:56

За 8 месяцев 2025 года Пензенская область экспортировала 3,93 тыс. тонн зерна, из них в августе - 147 тонн (горчица).

За границу отправили 3,19 тыс. тонн продовольственного льна, 344 тонны семян горчицы, 216 тонн кормовой вики, 88 тонн сушеной чечевицы, 66 тонн сушеного нута и 22 тонны гречневой крупы.

Лен отгрузили в Белоруссию, Латвию и Бельгию; чечевицу, гречку и нут - в Турцию; горчицу - в Германию. Вику экспортировали в Белоруссию.

Партии ушли железнодорожным и автомобильным транспортом, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В 2024-м из региона за границы России было вывезено около 84,94 тыс. тонн зерна, из них за первое полугодие - 38,3 тыс. тонн.

В 2023-м экспортировали 76,03 тыс. тонн.