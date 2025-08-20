Экономика

В Пензе собираются поднять налог для владельцев паркингов

Печать
Telegram

В Пензе хотят увеличить земельный налог для владельцев участков под многоэтажные паркинги, автостоянки и стадионы. Его планируют повысить до 1,5%. Проект соответствующего решения депутаты гордумы рассмотрели на заседании в среду, 20 августа.

Пока ставка налога на паркинги составляет 0,75%, на автостоянки - 1%, а на стадионы - 0,1%. Их хотят поднять до одного уровня.

«В случае принятия положительного решения бюджет города получит дополнительное поступление уже в 2026 году в виде авансовых платежей от юрлиц около 3,1 млн рублей, а в 2027 году - более 5,7 млн», - сообщила начальник управления экономического развития Елена Голова.

Она добавила, что был проведен анализ налоговых ставок 25 муниципальных образований. В Пензе они оказались самыми низкими.

На вопрос депутатов, не слишком ли сильно увеличится финансовая нагрузка на собственников, Елена Голова привела пример: в Октябрьском районе действует круглосуточная автостоянка на 120 машин, стоимость одного парковочного места на ней - 150 рублей. При загруженности 80-85% доход в год составляет около 5 млн, а планируемый налог с данного участка в соответствии с кадастровой оценкой - примерно 94 000 рублей.

При этом депутаты выразили опасение, что увеличение ставки повлияет на стоимость парковочных мест, так как собственники решат компенсировать затраты.

Окончательное решение по данному вопросу народные избранники должны принять на ближайшей сессии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте