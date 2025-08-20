В Пензе собираются поднять налог для владельцев паркингов

20.08.2025 | 17:43

В Пензе хотят увеличить земельный налог для владельцев участков под многоэтажные паркинги, автостоянки и стадионы. Его планируют повысить до 1,5%. Проект соответствующего решения депутаты гордумы рассмотрели на заседании в среду, 20 августа.

Пока ставка налога на паркинги составляет 0,75%, на автостоянки - 1%, а на стадионы - 0,1%. Их хотят поднять до одного уровня.

«В случае принятия положительного решения бюджет города получит дополнительное поступление уже в 2026 году в виде авансовых платежей от юрлиц около 3,1 млн рублей, а в 2027 году - более 5,7 млн», - сообщила начальник управления экономического развития Елена Голова.

Она добавила, что был проведен анализ налоговых ставок 25 муниципальных образований. В Пензе они оказались самыми низкими.

На вопрос депутатов, не слишком ли сильно увеличится финансовая нагрузка на собственников, Елена Голова привела пример: в Октябрьском районе действует круглосуточная автостоянка на 120 машин, стоимость одного парковочного места на ней - 150 рублей. При загруженности 80-85% доход в год составляет около 5 млн, а планируемый налог с данного участка в соответствии с кадастровой оценкой - примерно 94 000 рублей.

При этом депутаты выразили опасение, что увеличение ставки повлияет на стоимость парковочных мест, так как собственники решат компенсировать затраты.

Окончательное решение по данному вопросу народные избранники должны принять на ближайшей сессии.