ВТБ запустил семейный счет для совместных трат

02.09.2025 | 12:56

Erid: 2Vfnxx2AdHz

Теперь клиенты ВТБ могут вместе пополнять и расходовать средства, что поможет оптимизировать траты и сделает управление семейным бюджетом удобнее. В ближайших планах банка - запуск семейного счета для накоплений.

Об этом в преддверии ВЭФ-2025 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Исследование ВТБ показало, что каждый третий россиянин хочет открыть совместный счет со своими близкими для совместных трат и накоплений. Основными аргументами в пользу таких счетов респонденты считают быстрое достижение финансовых целей, удобство совместного контроля расходов, а также прозрачность в тратах и накоплениях.

ВТБ запустил совместный счет для трат, участниками которого могут стать члены семьи, близкие и друзья. Также к нему можно подключать детей от 6 лет, что позволит контролировать их траты, устанавливать лимиты и следить за безопасностью транзакций.

Счет открывается в приложении ВТБ Онлайн в пару кликов. Пополнять его может как владелец, так и остальные подключенные участники. Расходовать средства также могут все участники, при этом владельцу доступна установка лимитов на траты и управление ключевыми настройками.

Владелец счета видит все операции по нему, а остальные пользователи - только собственные. Он же выбирает категории для кешбэка: начисления поступают владельцу, и он может направлять их обратно на совместный счет.

В ближайшее время хранить средства на таком счете станет выгоднее: скоро будет добавлена возможность получать дополнительный процент на ежедневный остаток.

Помимо этого, в рамках Семейного банка доступен сервис «Мои балансы» в ВТБ Онлайн, который позволяет собирать, контролировать и пополнять счета сотовой связи родных и близких. Сервисом могут пользоваться клиенты операторов МегаФон, билайн и t2, но скоро он появится и у других.

«Мы видим, что участникам Семейного банка необходим удобный инструмент для трат, чтобы каждый мог эффективно управлять финансами. Предварительные исследования показали, что наибольший интерес к продукту проявили клиенты в возрасте 32–48 лет, которые чаще всего копят совместно с супругами и отмечают, что общий счет делает достижение крупных финансовых целей более быстрым и простым. Поэтому мы запустили счет для совместных трат, который объединяет повседневные расходы и контроль за общим бюджетом в одном сервисе, а скоро предложим нашим клиентам удобный инструмент для совместных накоплений», - отметил Алексей Охорзин.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1 000.