Экономика

ВТБ запустил семейный счет для совместных трат

Печать
Telegram

Erid: 2Vfnxx2AdHz

Теперь клиенты ВТБ могут вместе пополнять и расходовать средства, что поможет оптимизировать траты и сделает управление семейным бюджетом удобнее. В ближайших планах банка - запуск семейного счета для накоплений.

Об этом в преддверии ВЭФ-2025 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Исследование ВТБ показало, что каждый третий россиянин хочет открыть совместный счет со своими близкими для совместных трат и накоплений. Основными аргументами в пользу таких счетов респонденты считают быстрое достижение финансовых целей, удобство совместного контроля расходов, а также прозрачность в тратах и накоплениях.

ВТБ запустил совместный счет для трат, участниками которого могут стать члены семьи, близкие и друзья. Также к нему можно подключать детей от 6 лет, что позволит контролировать их траты, устанавливать лимиты и следить за безопасностью транзакций.

Счет открывается в приложении ВТБ Онлайн в пару кликов. Пополнять его может как владелец, так и остальные подключенные участники. Расходовать средства также могут все участники, при этом владельцу доступна установка лимитов на траты и управление ключевыми настройками.

Владелец счета видит все операции по нему, а остальные пользователи - только собственные. Он же выбирает категории для кешбэка: начисления поступают владельцу, и он может направлять их обратно на совместный счет.

В ближайшее время хранить средства на таком счете станет выгоднее: скоро будет добавлена возможность получать дополнительный процент на ежедневный остаток.

Помимо этого, в рамках Семейного банка доступен сервис «Мои балансы» в ВТБ Онлайн, который позволяет собирать, контролировать и пополнять счета сотовой связи родных и близких. Сервисом могут пользоваться клиенты операторов МегаФон, билайн и t2, но скоро он появится и у других.

«Мы видим, что участникам Семейного банка необходим удобный инструмент для трат, чтобы каждый мог эффективно управлять финансами. Предварительные исследования показали, что наибольший интерес к продукту проявили клиенты в возрасте 32–48 лет, которые чаще всего копят совместно с супругами и отмечают, что общий счет делает достижение крупных финансовых целей более быстрым и простым. Поэтому мы запустили счет для совместных трат, который объединяет повседневные расходы и контроль за общим бюджетом в одном сервисе, а скоро предложим нашим клиентам удобный инструмент для совместных накоплений», - отметил Алексей Охорзин.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1 000.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте