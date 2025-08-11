В Пензе сотрудницу налоговой будут судить за помощь знакомому

11.08.2025 | 17:17

В Пензе 40-летнюю женщину, работавшую в областном управлении ФНС России, обвиняют в разглашении налоговой тайны.

Она имела доступ к информационным системам и, как полагает следствие, в период с 2 июля по 16 декабря 2024 года воспользовалась положением, чтобы выполнить просьбу знакомого.

Женщина нашла и передала данные о деятельности одной из организаций, разгласив таким образом сведения о юридическом лице без согласия его руководителя.

Этот факт выявили сотрудники регионального УФСБ РФ.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния она признала. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.