В Пензе сотрудницу налоговой будут судить за помощь знакомому

В Пензе 40-летнюю женщину, работавшую в областном управлении ФНС России, обвиняют в разглашении налоговой тайны.
Она имела доступ к информационным системам и, как полагает следствие, в период с 2 июля по 16 декабря 2024 года воспользовалась положением, чтобы выполнить просьбу знакомого.
Женщина нашла и передала данные о деятельности одной из организаций, разгласив таким образом сведения о юридическом лице без согласия его руководителя.
Этот факт выявили сотрудники регионального УФСБ РФ.
«Вину в совершении инкриминируемого деяния она признала. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀