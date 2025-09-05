Пензенцам начнут приходить уведомления о налогах на вклады

05.09.2025 | 18:32

С 15 сентября налоговая служба начнет рассылать россиянам уведомления.

Их направляют физическим лицам для уплаты налогов на имущество и НДФЛ.

В этом году рассчитываются налоги за 2024-й: транспортный, земельный, на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении доходов, по которым он не был удержан, в том числе в отношении вкладов).

Срок уплаты - до 1 декабря. Уведомления придут всем не позднее 1 ноября.

В налоговой службе предупреждают: если гражданину поступил звонок якобы из налоговой, нужно быть внимательным. Сотрудники ФНС не запрашивают по телефону персональные данные и не просят перейти по ссылкам.