Названа сумма собранного за квартал туристического налога

В Пензенской области за I квартал 2025 года в местные бюджеты после уплаты туристического налога поступило 7,5 млн рублей.

Развитие соответствующей инфраструктуры обсуждалось на заседании правительства Пензенской области в четверг, 14 августа.

Налог был введен с 1 января этого года для обеспечения дополнительного финансирования отрасли и улучшения качества обслуживания гостей.

Сейчас ставка за предоставление мест для проживания в гостиницах и объектах аналогичного типа составляет 1% от налоговой базы (стоимости проживания) или не менее 100 рублей в сутки, в 2026-м будет 2%, в 2027-м - 3%, в 2028-м - 4%.

В областном правительстве напомнили, что ежегодно из регионального бюджета в виде субсидий муниципальным образованиям выделяется 1 миллион рублей на поддержку проектов по развитию внутреннего туризма. На событийные мероприятия в 2025-м было выделено более 19 миллионов.

