Экономика

Во втором полугодии прогнозируется рост рынка розничного кредитования

По оценкам ВТБ, во втором полугодии объем выдач кредитов физлицам в России составит около 6 трлн рублей, что на 9% превысит показатели аналогичного периода 2024-го. Розничный кредитный рынок, достигший своего минимума в первом полугодии, стабилизировался и начал восстанавливаться. Об этом в рамках ВЭФ-2025 заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

По итогам всего 2025 года прогнозируется объем рынка розничного кредитования на уровне 9,5 трлн рублей, что будет на 26% ниже результата 2024-го. Порядка 60% выдач составят залоговые кредиты: ипотека займет 4,04 трлн рублей, автокредитование - 1,7 трлн, кредиты наличными - около 3,8 трлн.

Ожидается, что объем розничного кредитного портфеля на рынке увеличится за год на 3%, превысив 40,6 трлн рублей. Наибольший вклад в положительную динамику внесут автокредитование (рост на 16%) и кредитные карты (на 10%).

«Положительная динамика кредитования физлиц наблюдается в последние месяцы, что говорит об устойчивой тенденции к стабилизации рынка. Снижение ключевой ставки создало более предсказуемую среду, позволяющую россиянам увереннее планировать крупные покупки. Второе полугодие может стать переломным для рынка, показав рост к прошлогодним показателям. Однако полноценный ренессанс розничного кредитования пока еще впереди, банковские ставки все еще подходят для накоплений больше, чем для кредитования», - подчеркнул Александр Пахомов.

Источник — фото предоставлено ВТБ
