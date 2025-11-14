В Мокшане отремонтируют историческое здание XIX века

14.11.2025 | 09:11

В поселке Мокшан объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой Быстренина» на Советской, 25, капитально отремонтируют.

Соответствующая проектная документация уже рассмотрена и согласована.

Специалисты отремонтируют кровлю, карнизный пояс и декоративные фронтоны (аттики).

«Объект представляет собой здание, возведенное в первой половине XIX века купцом Быстрениным. Это выдающийся памятник архитектуры, имеющий важное значение в истории русской интеллигенции», - пояснили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Здание - родовое гнездо писателя-публициста Владимира Порфирьевича Быстренина. Дом построил его дед.

В 1907 году Владимир Быстренин передал особняк под частную гимназию.

«Объект культурного наследия был поставлен на государственную охрану решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов 1 декабря 1988 года», - добавили в министерстве.