В Мокшане отремонтируют историческое здание XIX века

В поселке Мокшан объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой Быстренина» на Советской, 25, капитально отремонтируют.
Соответствующая проектная документация уже рассмотрена и согласована.
Специалисты отремонтируют кровлю, карнизный пояс и декоративные фронтоны (аттики).
«Объект представляет собой здание, возведенное в первой половине XIX века купцом Быстрениным. Это выдающийся памятник архитектуры, имеющий важное значение в истории русской интеллигенции», - пояснили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.
Здание - родовое гнездо писателя-публициста Владимира Порфирьевича Быстренина. Дом построил его дед.
В 1907 году Владимир Быстренин передал особняк под частную гимназию.
«Объект культурного наследия был поставлен на государственную охрану решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов 1 декабря 1988 года», - добавили в министерстве.
Новости по теме
- В селе Кижеватово капитально отремонтируют школу
- В Пензе памятник В. И. Ленину могут отремонтировать в 2026-2027 годах
- Прокуратура потребовала провести ремонт подъезда к селу Телегино
- В Кузнецке стартовал ремонт полотна на мосту через Труев
- В Лопатинском районе обнаружили памятник археологии
- Выезд с улицы Одесской на М-5 останется закрытым до конца недели
- В башмаковской больнице завершился ремонт в отделении хирургии
- У памятника блокадникам в Пензе переложили просевшую плитку
- Баня в Ахунах закрылась спустя полтора года после ремонта
- В Пензе продлили срок капитального ремонта Дома молодежи
Последние новости
- Новый банк-оператор перевыпустил уже более 2 млн Пушкинских карт
- В Пензе памятник В. И. Ленину могут отремонтировать в 2026-2027 годах
- В Лопатинском районе обнаружили памятник археологии
- В «Тарханах» отреставрировали барский дом
- Большой зал в «Кукольном доме» собираются открыть в начале 2026-го
- «Кукольный дом» в Пензе почти год работает без худрука
- Посетители с одним именем смогут попасть в «Тарханы» бесплатно
- «Пушкинскую карту» нужно переоформить до конца года
- В Пензе с концертом выступит певец, музыкант и блогер Akmal’
- В Средней Елюзани День народного единства отметили концертом
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!