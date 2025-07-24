На Соборной площади в Пензе откроют памятник Александру I

В Пензе 9 и 10 августа пройдет IX Всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле» (6+). Праздник посвящен 210-летию победы России в наполеоновских войнах, которые завершились 20 ноября 2015 года подписанием Парижского мирного договора.
Как рассказали в Институте регионального развития Пензенской области, 9 августа на Соборной площади откроют памятник императору Александру I. Именно на период его правления пришлись войны с Наполеоном.
Мемориал посвящен юбилею посещения Пензы императором для участия в армейских маневрах. 200 лет событию исполнилось в прошлом году: Александр I побывал в городе 29 августа (по старому стилю) 1824-го.
10 августа мероприятия фестиваля проведут в проезде Будищева (на Шуисте). С 11:00 на открытом поле площадью 1 кв. км будут работать интерактивные площадки, ярмарка сувениров, перед гостями праздника выступят музыкальные коллективы.
Кроме того, там организуют исторический лагерь. Пензенцы увидят парад и реконструкцию одного из эпизодов сражения эпохи Отечественной войны.
Ранее стало известно, что на фестиваль «Марсово поле» намерены потратить 1 300 000 рублей.
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