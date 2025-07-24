На Соборной площади в Пензе откроют памятник Александру I

24.07.2025 | 11:13

В Пензе 9 и 10 августа пройдет IX Всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле» (6+). Праздник посвящен 210-летию победы России в наполеоновских войнах, которые завершились 20 ноября 2015 года подписанием Парижского мирного договора.

Как рассказали в Институте регионального развития Пензенской области, 9 августа на Соборной площади откроют памятник императору Александру I. Именно на период его правления пришлись войны с Наполеоном.

Мемориал посвящен юбилею посещения Пензы императором для участия в армейских маневрах. 200 лет событию исполнилось в прошлом году: Александр I побывал в городе 29 августа (по старому стилю) 1824-го.

10 августа мероприятия фестиваля проведут в проезде Будищева (на Шуисте). С 11:00 на открытом поле площадью 1 кв. км будут работать интерактивные площадки, ярмарка сувениров, перед гостями праздника выступят музыкальные коллективы.

Кроме того, там организуют исторический лагерь. Пензенцы увидят парад и реконструкцию одного из эпизодов сражения эпохи Отечественной войны.

Ранее стало известно, что на фестиваль «Марсово поле» намерены потратить 1 300 000 рублей.