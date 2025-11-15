В Пензе собираются отремонтировать историческое здание на Московской

15.11.2025 | 14:01

В Пензе специалисты приступят к изыскательным работам на объекте культурного наследия регионального значения «Здание банка» на Московской, 62.

Им предстоит выполнить обмерные работы, обследование строения и отрывку шурфов, перечислили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

После этого можно будет определить необходимый объем ремонта. В здании предполагают обновить фасады и внутренние интерьеры.

«Срок завершения работ - 1-й квартал 2026 года», - добавили в министерстве.

Здание № 62 на Московской возвели в 1910 году. Когда-то в нем размещалось Общество взаимного кредита.

Ранее стало известно, что в Пензе восстановят историческое здание бывшего военного госпиталя на Кирова, 17. Сейчас объект активно обследуют и разрабатывают проектную документацию.