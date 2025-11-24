В Пензенской области пройдет кинофестиваль «Мужская роль»

24.11.2025 | 18:19

26 ноября в Пензенской области начнется XVI Международный кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина.

Конкурсные работы и документалистику, а также анимационные фильмы можно будет посмотреть в ККЗ «Пенза», «Доме офицеров», большом зале нового корпуса областной библиотеки и в новом здании краеведческого музея. Сеансы для детей пройдут также в Домах культуры Вадинска, Городища, Нижнего Ломова, Верхнего Ломова, Сердобска, Тамалы, Кузнецка, Никольска и поселка Беково.

«Кинофорум традиционно предлагает вниманию зрителей 4 программы: конкурсный показ новых художественных фильмов, панорамы документального и анимационного кино, а также ретроспективный показ «Одна страна - одна война», - сообщили в региональном минкультуры.

В конкурсной части участвуют 8 картин с лучшими за последние 3 года мужскими ролями: «Ароматное сердце» (18+, реж. М. Кодаров), «День рождения Сидни Люмета» (16+, Р. Гейдаров), «Кукольный дом» (18+, О. Беляева), «Легенды наших предков» (12+, И. Соснин), «Северный полюс» (12+, А. Котт), «Последняя цена» (18+, Н. Гармелиа), «35-я страница» (16+, Ф. Ларс), «Филателия» (18+, Н. Назарова).

На награды будут претендовать народный артист РФ Евгений Миронов, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, призер X кинофестиваля «Мужская роль» Александр Яценко, призер VIII кинофестиваля «Мужская роль» Егор Корешков, Ержан Нурымбет, Максим Стоянов, Василий Щипицын, Давид Сократян, Артем Кошман и др.

Лучшие киноработы получат награды международного жюри фестиваля: приз «Лучшему актеру», приз «Надежда» (лучшему молодому актеру), приз «Джентльмен кино» (актеру, наиболее точно отразившему на экране образ героя нашего времени), уточнили в минкультуры.

Главной темой неигровой части фестиваля станет специальная военная операция. В цикле «Время героев» представят фильмы «Кормильцы» (12+, реж. А. Барыкин), «Танцор» (12+, А.Титов), «Худрук» (18+, И. Вологуров), «На острие копья» (18+, М. Буров, О. Некишев), «Один. Поле. Воин...» (18+, А. Сомов), «Путь» (12+, С. Музыченко), «Мой папа астроном» (6+, реж. Н. Саврас), «Сельский учитель» (12+, реж. А. Самойлов).

Всего жителям области покажут 65 художественных, документальных и анимационных фильмов на 15 киноплощадках. Вход везде свободный, по пригласительным билетам, которые выдадут в кассах залов.

Кинофорум продлится до 30 ноября. С полной программой можно ознакомиться на сайте ККЗ «Пенза».