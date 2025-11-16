Пензу посетила исполнительница песни «Матушка-земля»

16.11.2025 | 16:33

В Пензе провела творческую встречу исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова. 14 ноября она посетила колледж искусств, выпускницей которого является.

Артистка поделилась со студентами и преподавателями опытом и рассказала, как складывался ее путь.

«Мы гордимся успехами наших выпускников и желаем ей дальнейших творческих достижений», - отметили представители учреждения в соцсети «ВКонтакте».

