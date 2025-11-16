Пензу посетила исполнительница песни «Матушка-земля»

В Пензе провела творческую встречу исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова. 14 ноября она посетила колледж искусств, выпускницей которого является.
Артистка поделилась со студентами и преподавателями опытом и рассказала, как складывался ее путь.
«Мы гордимся успехами наших выпускников и желаем ей дальнейших творческих достижений», - отметили представители учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что уроженец Пензы популярный певец Сергей Пенкин попал в необычную ситуацию в Новосибирске. Неожиданно для себя он проснулся в местном отеле весь в перьях.
От певца потребовали возместить причиненный ущерб. «Я был вынужден заплатить кругленькую сумму - 350 000 рублей!» - уточнил артист.
Новости по теме
- В Пензе с концертом выступит певец, музыкант и блогер Akmal’
- С Сергея Пенкина потребовали 350 000 рублей за инцидент в отеле
- В Пензе фасад драмтеатра отмоют за полмиллиона рублей
- В Пензенском драмтеатре отмыли большую люстру
- «Абашевские узоры»: на Юбилейной площади поставили декорации
- Парковку Юбилейной площади превратят в этнодеревню
- «Абашевские узоры»: график выступления артистов
- В Пензенской области продолжается подготовка к «Абашевским узорам»
- В Пензенской области готовятся к фестивалю «Абашевские узоры»
- Суд не заставит Мизулину опровергать слова о Егоре Криде
Последние новости
- В Пензе собираются отремонтировать историческое здание на Московской
- В Мокшане отремонтируют историческое здание XIX века
- Новый банк-оператор перевыпустил уже более 2 млн Пушкинских карт
- В Пензе памятник В. И. Ленину могут отремонтировать в 2026-2027 годах
- В Лопатинском районе обнаружили памятник археологии
- В «Тарханах» отреставрировали барский дом
- Большой зал в «Кукольном доме» собираются открыть в начале 2026-го
- «Кукольный дом» в Пензе почти год работает без худрука
- Посетители с одним именем смогут попасть в «Тарханы» бесплатно
- «Пушкинскую карту» нужно переоформить до конца года
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!