Пензу посетила исполнительница песни «Матушка-земля»

В Пензе провела творческую встречу исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова. 14 ноября она посетила колледж искусств, выпускницей которого является.

Артистка поделилась со студентами и преподавателями опытом и рассказала, как складывался ее путь.

«Мы гордимся успехами наших выпускников и желаем ей дальнейших творческих достижений», - отметили представители учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что уроженец Пензы популярный певец Сергей Пенкин попал в необычную ситуацию в Новосибирске. Неожиданно для себя он проснулся в местном отеле весь в перьях.

От певца потребовали возместить причиненный ущерб. «Я был вынужден заплатить кругленькую сумму - 350 000 рублей!» - уточнил артист.

Источник — фото колледжа искусств
