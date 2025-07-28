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Культура

1 августа в Пензе пройдет фестиваль духовых оркестров

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В пятницу, 1 августа, в Пензе состоится фестиваль духовых оркестров «А мы из Пензы» (0+).

Выступят как местные коллективы, так и из других регионов России. «В числе участников Самарский концертный духовой оркестр, Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск» (Мордовия), детский духовой оркестр «Саратов-бэнд» Детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов им. А. Д. Селянина», - рассказал замминистра культуры и туризма Пензенской области Роман Якупов на брифинге в понедельник, 28 июля.

Музыканты пройдут шествием от драматического театра до площади Ленина, где и запланирован концерт. Его откроет сводное выступление духовых оркестров и хоров: более 250 человек исполнят патриотические и классические произведения.

Затем каждый коллектив представит индивидуальную программу. Прозвучат строевые марши и народные песни, классика и современные эстрадные аранжировки.

Посетить фестиваль смогут все желающие. «Сцена на площади Ленина будет открыта до 19:00», - уточнили в областном правительстве.

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Источник — фото pxhere.com
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