Пензячка выиграла в кулинарном телешоу «Битва шефов»

13.11.2025 | 11:00

Многодетная пензячка выиграла в 17-й серии 5-го сезона кулинарного шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». 35-летняя Анастасия Гришнина стала лучшей из 12 поваров.

На передаче женщина появилась с голубцами по рецепту ее бабушки - с домашними овощами, мясом и жирной сметаной. Шеф Ренат Агзамов отметил, что этим она попала ему в самое сердце, и взял в свою команду.

Далее участникам предстояло приготовить чешское блюдо «Испанские пташки», старинные русские оладьи икряники, французские блинчики «Креп Сюзетт» и итальянскую пасту.

Не со всеми испытаниями Анастасия справилась на отлично, однако ей удалось впечатлить шефов и дойти до конца.

В финале она приготовила равиоли с рикоттой, которые судьи назвали самыми вкусными, и получила денежный приз.

«Муж, гордись мной! Я крутая!» - произнесла победительница.