Посещение «Тархан» сделают бесплатным для супругов «со стажем»

В ноябре вход в музей-заповедник «Тарханы» сделают бесплатным для одной категории посетителей.
Речь идет о супругах, проживших вместе 35 и более лет. Чтобы посещение стало бесплатным, им потребуется предъявить на кассе свидетельство о браке, пояснили в региональном министерстве культуры и туризма.
Акция начнет действовать с 28 ноября.
Ранее стало известно, что вход в музей-заповедник сделали бесплатным для тех, кто носит имя Михаил. Воспользоваться предложением можно до 21 ноября.
Акцию, получившую название «Михайлов день», приурочили к одноименному церковному празднику, который отметят 21-го числа. В программу посещения включили осмотр экспозиций и выставок, театрализованные представления и мастер-классы.
