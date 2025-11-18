Культура

Посещение «Тархан» сделают бесплатным для супругов «со стажем»

В ноябре вход в музей-заповедник «Тарханы» сделают бесплатным для одной категории посетителей.

Речь идет о супругах, проживших вместе 35 и более лет. Чтобы посещение стало бесплатным, им потребуется предъявить на кассе свидетельство о браке, пояснили в региональном министерстве культуры и туризма.

Акция начнет действовать с 28 ноября.

Ранее стало известно, что вход в музей-заповедник сделали бесплатным для тех, кто носит имя Михаил. Воспользоваться предложением можно до 21 ноября.

Акцию, получившую название «Михайлов день», приурочили к одноименному церковному празднику, который отметят 21-го числа. В программу посещения включили осмотр экспозиций и выставок, театрализованные представления и мастер-классы.

