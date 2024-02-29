Археологи рассказали о находках при строительстве дороги у цирка

29.02.2024 | 11:52

Территория в центре Пензы, на которой строится дорога между улицами Плеханова и Гладкова, попадает в культурный слой XVII - начала XX века и является объектом археологического наследия.

Об этом в четверг, 29 февраля, рассказал министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин.

По его словам, при проведении работ на этой территории необходимо соблюдать меры по сохранности культурного слоя, вести наблюдение. Это похоже на раскопки: все археологические предметы должны быть изъяты, они пройдут камеральную (научную) обработку и будут переданы в музейный фонд.

Ректор института регионального развития Геннадий Белорыбкин добавил, что пока экстраординарных находок не было.

«Что нашли - это набор строительного мусора. Есть интересные кирпичи, стеклянная, глиняная, фарфоровая посуда. Много металлических предметов строительного предназначения. Какие из них будут представлять ценность, надо разбираться. Все находки в плохой сохранности и еще не обработаны», - пояснил он.

Новая дорога протяженностью 176 метров позволит большегрузам подъезжать к зданию цирка. Запланировано строительство двухполосного полотна и пешеходных путей. Ширина каждой полосы составит три с половиной метра, тротуаров - два метра. Кроме того, предусмотрят освещение, а с наступлением теплых дней территорию начнут озеленять.

Движение по этой дороге намерены открыть в начале июня 2024 года.