Начали строить второй этаж Дома культуры в Средней Елюзани

06.10.2023 | 19:07

Глава Городищенского района Пензенской области Павел Мигин у себя в Telegram рассказал, на какой стадии находится строительство Дома культуры в селе Средняя Елюзань на пятницу, 6 октября.

Строители практически завершили возведение стен первого этажа, начаты работы по укладке кирпича на втором.

«Завозится необходимый строительный материал», - сообщил Павел Мигин.

Возведение Дома культуры рассчитано на 2023-2024 годы. На 2023-й запланированы общестроительные работы.

Здание будет двухэтажным. Проектом предусмотрен лифт для людей с инвалидностью. Внутри учреждения разместятся зрительный зал почти на 300 мест, библиотека с читальным залом и книгохранилищем на 40 000 книг, кабинеты для творческих занятий, танцевальный зал, подсобные и технически помещения, несколько санузлов.