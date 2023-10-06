Начали строить второй этаж Дома культуры в Средней Елюзани

Глава Городищенского района Пензенской области Павел Мигин у себя в Telegram рассказал, на какой стадии находится строительство Дома культуры в селе Средняя Елюзань на пятницу, 6 октября.
Строители практически завершили возведение стен первого этажа, начаты работы по укладке кирпича на втором.
«Завозится необходимый строительный материал», - сообщил Павел Мигин.
Возведение Дома культуры рассчитано на 2023-2024 годы. На 2023-й запланированы общестроительные работы.
Здание будет двухэтажным. Проектом предусмотрен лифт для людей с инвалидностью. Внутри учреждения разместятся зрительный зал почти на 300 мест, библиотека с читальным залом и книгохранилищем на 40 000 книг, кабинеты для творческих занятий, танцевальный зал, подсобные и технически помещения, несколько санузлов.
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