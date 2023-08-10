В драмтеатре обновили световое оборудование на 23 млн рублей

10.08.2023 | 19:48

В Пензенском областном драматическом театре обновляют оборудование на федеральные деньги - благодаря нацпроекту «Культура».

Около 23 млн рублей было выделено на световую аппаратуру. Вся она уже закуплена и получена.

Монтаж оборудования завершается: осветители устанавливают новые светодиодные «вращающиеся головы» на софиты и подключают современный пульт управления приборами.

«Он предназначен для записи световых картин и проведения спектаклей и по сравнению со старым аппаратом обладает гораздо более широкими возможностями и повышенной надежностью», - сообщили в областном министерстве культуры и туризма.

Сразу перейти на новый пульт не получится, поскольку большинство световых партитур для спектаклей придется перезаписывать. Делать это будут постепенно, в течение всего сезона.

В 2024 году по нацпроекту театру выделят еще около 13 млн рублей - на новое звуковое оборудование.

8 августа в драматическом театре начались репетиции первой премьеры нового, 231-го сезона, намеченной на конец октября. Это будет спектакль по пьесе Евгения Шварца «Приключения Гогенштауфена».