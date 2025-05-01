В Пензенской районной больнице установили новое оборудование

В Пензенской районной больнице обновили оборудование в кабинете офтальмолога - там установили автоматический бесконтактный тонометр и авторефкератометр.
Стоимость новой аппаратуры почти 2 млн рублей. С ее помощью медики смогут проводить диагностику заболеваний и патологии глаз быстрее и эффективнее.
«Врач-офтальмолог Людмила Степанова успела оценить преимущества приборов. По словам специалиста, аппараты удобны и просты в эксплуатации», - рассказали в региональном минздраве.
Ранее в поликлинике № 2 Пензенской районной больницы появился современный риноскоп. Он позволяет снимать процесс обследования на фото и видео. С ним можно обнаружить заболевания на ранних стадиях и следить за динамикой лечения.
В январе сообщалось, что в 2025 году медучреждения Пензенской области должны получить новое оборудование на сумму более 300 миллионов рублей.
Средства предусмотрены в федеральном и региональном бюджетах.
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