Сердобская больница получила новое оборудование на 2 млн рублей

10.05.2025 | 12:37

Сердобская центральная районная больница имени А. И. Настина получила оборудование почти на 2 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Всего в дневной стационар реабилитации взрослого населения по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» поступило 40 единиц медицинской аппаратуры.

Среди новых приборов - аппараты для лазерной, УВЧ- и электротерапии, установка для обеззараживания и очистки воздуха, нагреватель термокомпрессов, медицинская массажная кушетка с электроприводом.

«Очень важно, чтобы после перенесенных недугов врачи помогали пациентам вернуться к полноценной жизни», - отметил глава региона.

Ранее в Пензенской районной больнице появилось новое оборудование в кабинете офтальмолога - автоматический бесконтактный тонометр и авторефкератометр. С их помощью медики смогут проводить диагностику заболеваний и патологии глаз быстрее и эффективнее.