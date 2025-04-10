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Общество

В Пензе больным детям помогает восстановиться чудо-комбинезон

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В Пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова поступило новое оборудование, представляющее собой необычный костюм.

Это плотно облегающий тело комбинезон, в который встроены натяжные устройства. Трубчатые камеры, расположенные вдоль конечностей и туловища по ходу мышц-антагонистов, надуваются с помощью насосов.

В Пензе больным детям помогает восстановиться чудо-комбинезон

Такой корсет позволяет удерживать тело в вертикальном положении и предупреждать развитие патологий опорно-двигательного аппарата, корригирует осанку, формирует правильный изгиб позвоночника.

С помощью костюма больной может передвигаться и выполнять как произвольные, так и координированные движения.

Как сообщили в региональном минздраве, комбинезон применяется для реабилитации пациентов с нарушениями двигательных функций и мозгового кровообращения, повреждениями позвоночника и спинного мозга, детским церебральным параличом и рядом других заболеваний.

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Источник — фото № 2 областного минздрава
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