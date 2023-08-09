В драмтеатре поставят «Приключения Гогенштауфена»

09.08.2023 | 14:01

Во вторник, 8 августа, в областном драматическом театре начались репетиции первой премьеры нового, 231-го сезона, намеченной на конец октября. Это будет спектакль по пьесе Евгения Шварца «Приключения Гогенштауфена».

Произведение написано в 1934 году. Действие происходит в советской действительности, но вокруг главного героя, молодого экономиста Пантелея Гогенштауфена, действуют злые и добрые волшебные силы. Первые пытаются разлучить его с возлюбленной - Марусей Покровской, а вторые помогают паре.

«При этом пьеса очень веселая, почти водевильная, в ней много забавных и нелепых ситуаций, фирменного шварцевского юмора, а главное, как во всех пьесах Шварца, все кончается хорошо», - сообщается на сайте драмтеатра.

Ставит спектакль режиссер Евгения Тодорова из московского театра «Школа драматического искусства». Она планирует подать его как историю, не привязанную к конкретной эпохе.

«Будут заняты народная артистка России Галина Репная, заслуженные работники культуры Пензенской области Вера Дупенко и Евгений Панов, актеры Илья Кочетков, Лидия Стаханова, Наталья Тихомирова, Артем Давыдов, Григорий Мазур, Анна Арзямова, Юлия Кузьмина, Павел Тачков, Андрей Шошкин, Андрей Кулаев, Роман Романьков, Даниил Трушников, а также дебютанты сезона, только что принятые в труппу, - Агния Слепцова и Андрей Аксенов», - сообщили в театре.