Общество

Недобросовестная фирма сорвала поставку оборудования в кардиоцентр

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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, расположенный в Пензе, не получил вовремя оборудование из-за недобросовестного поставщика.

16 декабря 2024 года кардиоцентр заключил контракт на поставку до 9 января воздушных и газовых фильтров к автоматической машине мойки эндоскопов в течение 20 календарных дней с момента получения заявки. Учреждение здравоохранения направило целых 4 запроса, но исполнитель отправил только 1 фильтр (стоимостью 7 тыс. руб.).

24 декабря товар поступил в полном объеме, однако кардиоцентр принял только газовые фильтры. У воздушных на упаковке не значилось наименование изделий, отсутствовал каталожный номер производителя и дата выпуска.

Поставщик пообещал не позднее 27 января заменить негодные компоненты оборудования на качественные. Позднее представитель организации сообщил, что, по данным транспортной компании, они прибудут к 15 февраля, и попросил подождать.

Однако кардиоцентру нужны были фильтры, а не обещания. Поэтому учреждение здравоохранения отказалось от исполнения контракта и обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области.

Ранее стало известно, что санкт-петербургская фирма пыталась поставить в учреждения дополнительного образования Пензенской области поддельное оборудование - наборы для занятий по робототехнике.

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