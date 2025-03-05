В Средней Елюзани открыли новый Дом культуры

05.03.2025 | 18:36

В среду, 5 марта, в Средней Елюзани торжественно открыли новый Дом культуры. Церемонию посетил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Мы построили его через 15 лет после пожара, который уничтожил старое здание. Село, где живут почти 10 тысяч человек, из которых около 2 тысяч - дети, не может существовать без очага культуры. В 2023 году я принял решение выделить средства из областного бюджета на создание нового ДК», - рассказал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Построенное здание двухэтажное. В нем работают 25 кружков и любительских объединений, действует библиотека, открыта детская школа искусств.

В Доме культуры установлены мебель и базовое техническое оборудование. Олег Мельниченко поручил министру культуры и туризма Сергею Бычкову дополнительно приобрести световую, звуковую и мультимедийную аппаратуру. После этого в ДК смогут показывать профессиональные театральные постановки и организовывать выступления приезжих артистов.

«Поздравляю жителей Средней Елюзани с важным для села событием. Пусть у детей и взрослых будет возможность развивать свои таланты и интересно проводить досуг», - пожелал губернатор.