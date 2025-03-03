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Культура

В пензенском «Кукольном доме» до сих пор вакантна должность худрука

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В Пензенском областном театре кукол «Кукольный дом» до сих пор вакантна должность художественного руководителя, которую в декабре покинул Владимир Бирюков.

Поклонники переживают за судьбу учреждения и интересуются, почему оно осталось без идейного вдохновителя.

«Хотелось бы знать, кто теперь художественный руководитель? И по каким причинам ушел Владимир Бирюков, благодаря которому театр многократно становился обладателем «Золотой маски»?» - такие вопросы поступили на портал PenzaInform.ru от одного из читателей.

Редакция направила обращение в региональное министерство культуры и туризма. Глава ведомства Сергей Бычков сообщил, что Владимир Бирюков покинул свой пост 2 декабря 2024 года по собственному желанию без указания причины.

«Должность художественной руководителя в Пензенском областном театре «Кукольный дом» в настоящее время вакантна», - добавил чиновник.

Владимир Бирюков - заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска». С 1989 года он был главным режиссером областного театра кукол, с 2002-го и на протяжении более чем 20 лет - его худруком.

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