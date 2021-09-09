«Театр Доктора Дапертутто» откроет сезон «Похождениями Чичикова»

09.09.2021 | 10:20

В четверг, 9 сентября, в Пензе «Театр Доктора Дапертутто» откроет свой 19-й театральный сезон пьесой «Похождения Чичикова», поставленной по мотивам инсценировки Михаила Булгакова гоголевского произведения «Мертвые души».

«Похождения Чичикова» - одна из лучших постановок Наталии Кугель, автора проекта «Театр Доктора Дапертутто», которая с 1984 года являлась директором дома-музея В. Э. Мейерхольда.

Наталия Кугель скончалась 14 декабря 2020 года на 75-м году жизни. В 2021-м в память о ней спектакль «Похождения Чичикова» был восстановлен и вошел в репертуар «Театра Доктора Дапертутто».

«Коллектив театра уверен, что в новом сезоне порадует зрителей не только полюбившимися спектаклями, но и новыми постановками», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в Пензенском областном драматическом театре традиционного торжественного открытия сезона не будет из-за ограничений в связи с COVID-19. В театре организовали серию предсезонных показов на малой сцене. На каждом спектакле будет присутствовать не более 20 зрителей.