В Пензенской области готовятся к пожароопасному сезону

01.03.2025 | 10:59

В Пензенской области подготовлен проект распоряжения о подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону. Постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Пожароопасный период откроется 30 марта и завершится 15 октября.

Документ содержит перечни населенных пунктов, подверженных угрозе как лесных, так и ландшафтных пожаров.

В первый, в частности, входят 112 городов и сельских поселений, где в общей сложности проживает 709 324 человека. Туда включены Пенза, Кузнецк, Никольск.

Во втором списке - 37 населенных пунктов, в том числе город Заречный. В них насчитывается 75 984 жителя.

Кроме того, в проекте постановления определены садоводческие товарищества и детские оздоровительные лагеря, подверженные угрозе лесных пожаров. Главам городских округов и муниципальных районов, председателям СНТ и руководителям ДОЛ вменяется в обязанность оформить паспорта пожарной безопасности.

Если в области или районе будет установлен особый режим, к тушению огня станут привлекать членов добровольной пожарной охраны.

В 2024 году пожароопасный период стартовал 5 апреля, а с 1 июня был введен особый режим, который отменили 23 октября.