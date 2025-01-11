Пензенские грибники выходят на тихую охоту даже зимой

11.01.2025 | 12:52

На фоне необычайно теплой погоды среди зимы начали появляться грибы. Фотографии опубликованы в группе любителей тихой охоты в соцсети «ВКонтакте».

На них запечатлены фламмулины, известные также как зимние опята. Один из снимков сделан 15 декабря, другой - 9 января.

«Сезон 2025 можно считать открытым!» - пошутил автор последнего фото.

Гриб фламмулина (Flammulina velutipes) появляется в ноябре и плодоносит до февраля. Других грибов уже нет, поэтому спутать его невозможно. Шляпки фламмулины яркие, желто-коричневого или медового цвета, и поблескивают от слизи.

Как правило, зимний опенок предпочитает стволы ослабленных деревьев и нередко встречается в населенных пунктах, в том числе в областном центре.

Гриб считается съедобным, однако специалисты категорически не рекомендуют употреблять его в пищу, если он вырос в городе или вблизи автострады.