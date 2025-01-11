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Из жизни

Пензенские грибники выходят на тихую охоту даже зимой

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На фоне необычайно теплой погоды среди зимы начали появляться грибы. Фотографии опубликованы в группе любителей тихой охоты в соцсети «ВКонтакте».

На них запечатлены фламмулины, известные также как зимние опята. Один из снимков сделан 15 декабря, другой - 9 января.

«Сезон 2025 можно считать открытым!» - пошутил автор последнего фото.

Пензенские грибники выходят на тихую охоту даже зимой

Гриб фламмулина (Flammulina velutipes) появляется в ноябре и плодоносит до февраля. Других грибов уже нет, поэтому спутать его невозможно. Шляпки фламмулины яркие, желто-коричневого или медового цвета, и поблескивают от слизи.

Пензенские грибники выходят на тихую охоту даже зимой

Как правило, зимний опенок предпочитает стволы ослабленных деревьев и нередко встречается в населенных пунктах, в том числе в областном центре.

Гриб считается съедобным, однако специалисты категорически не рекомендуют употреблять его в пищу, если он вырос в городе или вблизи автострады.

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Источник — фото № 1 Андрея Белова, № 2, 3 Сергея Грау
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