23 Февраля можно будет бесплатно посетить драмтеатр

20.02.2025 | 18:13

23 Февраля, в День защитника Отечества, жители Пензы могут послушать песни и стихи времен Великой Отечественной войны в областном драмтеатре.

В 16:00 на малой сцене представят музыкально-поэтическую композицию «Нам никогда не позабыть...». Вход свободный.

Спектакль поставили актеры театра Никита Кузин (дипломированный режиссер) и Николай Шаповалов. Они сами участвуют в действе.

«В композиции заняты также заслуженный работник культуры Пензенской области Вера Дупенко, Алексей Болдырев, Яна Дубровина, Марина Матвевнина, Лидия Стаханова, Артем Тихомиров, Наталья Тихомирова, Юлия Черемухина», - сообщили в министерстве культуры и туризма.

Актеры прочитают стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Давида Самойлова, Евгения Евтушенко, Николая Доризо и Тимофея Белозерова, исполнят песни «В землянке», «В лесу прифронтовом», «На солнечной поляночке» и др.