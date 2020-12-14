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Происшествия

Ушла из жизни Наталия Кугель, руководившая «Домом Мейерхольда»

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В Пензе на 75-м году жизни скончалась Наталия Кугель, руководившая центром театрального искусства «Дом Мейерхольда». Об этом стало известно в понедельник, 14 декабря, из Telegram-канала регионального правительства.

Она родилась 5 июня 1946 года в Одессе. Окончила Одесское государственное художественное училище имени М. Б. Грекова (по скульптуре), Московский государственный институт культуры (по театральной режиссуре).

С 1972 по 1977 год работала в качестве ассистента, второго режиссера на киностудии «Мосфильм», являлась режиссером, художником по костюмам в «Москонцерте».

С 1977 года была сотрудником Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. В 1982-м принимала участие в окончании реставрации дома В. Э. Мейерхольда в Пензе и создании первой экспозиции музея Мейерхольда.

С 1984 года была первым и единственным директором дома-музея В. Э. Мейерхольда. Заслуженный деятель искусств РФ Наталия Кугель является автором проекта «Театр Доктора Дапертутто».

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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Гость||

Только подумал, почему Белозерцев не назначил ее советником по культуре, а оно вон как.

Гость||

Светлая Память.

Гость||

Хана теперь театру Даппертуты. А на музей своего человечка поставят.

Гость||

Приятная и интеллигентная женщина. Всегда приятно было слушать ее интервью. Хотя они и были короткими и нечастыми.

Гость||

Гость писал(a):

Хотя они и были короткими и нечастыми
Потому что человеком она была умным. жаль...

Гость||

Как жаль! Утрата для Пензенской области невосполнимая! Творческая личность! Светлая память!

Гость||

Светлая память... Огромная утрата..

Гость||

Редкий случай, когда банальная фраза "невосполнимая утрата" - не преувеличение. Личностей настолько неординарных и такого масштаба в Пензе больше нет. Это не Казаков.

Гость||

Мдаааа, худрук она была от бога, земля ей пухом, Кугель это было имя, и как ни крути касса, жаль труппу, да еще и так время тяжелое.

Имя: Гость
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