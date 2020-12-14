Ушла из жизни Наталия Кугель, руководившая «Домом Мейерхольда»

14.12.2020 | 12:27

В Пензе на 75-м году жизни скончалась Наталия Кугель, руководившая центром театрального искусства «Дом Мейерхольда». Об этом стало известно в понедельник, 14 декабря, из Telegram-канала регионального правительства.

Она родилась 5 июня 1946 года в Одессе. Окончила Одесское государственное художественное училище имени М. Б. Грекова (по скульптуре), Московский государственный институт культуры (по театральной режиссуре).

С 1972 по 1977 год работала в качестве ассистента, второго режиссера на киностудии «Мосфильм», являлась режиссером, художником по костюмам в «Москонцерте».

С 1977 года была сотрудником Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. В 1982-м принимала участие в окончании реставрации дома В. Э. Мейерхольда в Пензе и создании первой экспозиции музея Мейерхольда.

С 1984 года была первым и единственным директором дома-музея В. Э. Мейерхольда. Заслуженный деятель искусств РФ Наталия Кугель является автором проекта «Театр Доктора Дапертутто».

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.