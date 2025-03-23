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Общество

В Пензенской области изменили дату начала пожароопасного сезона

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В Пензенской области, согласно постановлению регионального правительства, которое сейчас проходит антикоррпуционную экспертизу, весенне-летний пожароопасный сезон начнется 25 марта и завершится 15 октября.

Ранее предполагалось, что пожароопасный период откроется 30 марта.

В документе перечисляются населенные пункты, подверженные разного вида пожарам. Так, лесные могут распространиться на Пензу, Кузнецк, Никольск - всего 112 городов, сел, поселков с населением в 709 324 человека.

Риск ландшафтных возгораний есть в Заречном и еще 36 населенных пунктах, где постоянно проживают 75 984 человека.

Также в проекте постановления определены садоводческие товарищества и детские оздоровительные лагеря, подверженные угрозе лесных пожаров. Главы городских округов и муниципальных районов, председатели СНТ и руководители ДОЛ должны оформить паспорта пожарной безопасности.

В 2024 году пожароопасный период стартовал 5 апреля, а с 1 июня был введен особый режим, который отменили 23 октября.

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