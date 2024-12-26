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Культура

В Пензе открыли скульптуру волшебника Тюзи

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В четверг, 26 декабря, на крыльце Пензенского театра юного зрителя на улице Тарханова открыли скульптуру, посвященную сказочному существу. Его назвали Тюзей.

«Это театральный волшебник. Его визуальный образ родился из детского рисунка победительницы конкурса «Портрет Тюзи» еще в 2017 году. Художники театра доработали эскиз 12-летней школьницы Елены Ильиной, и Тюзя стал появляться в театральных постановках, игровых программах, встречал детей в фойе театра», - рассказали в культурном учреждении.

Теперь Тюзя отлит в бронзе. Каждый из посетителей может погладить его и загадать желание.

«Автор скульптуры - заслуженный художник РФ Валерий Ювенальевич Кузнецов», - уточнили в ТЮЗе.

В 2022 году здание театра 1967 года постройки было реконструировано, в конце января 2023-го состоялось официальное открытие обновленного учреждения.

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Источник — фото Пензенского ТЮЗа
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