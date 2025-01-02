Пензенские артисты в мини-спектакле раскрыли схему мошенничества

02.01.2025 | 14:31

Артисты Пензенского областного театра «Кукольный дом» присоединились к профилактическому проекту «Объясняем, играя», который реализует Министерство внутренних дел РФ.

Проект нацелен на повышение безопасности детей. В нем участвуют творческие коллективы из разных городов.

Объединив силы с полицейскими и членами общественного совета при региональном управлении МВД, пензенские артисты записали видеоролик с мини-спектаклем, в котором раскрывается классическая схема мошенников.

Злодей под видом Деда Мороза обещает Бабушке и Дедушке деньги на новогодний подарок любимой внучке. Он уговаривает пожилую пару продиктовать номер и три цифры с обратной стороны карты, а затем сообщить ему код из СМС. И только вмешательство внучки Машеньки уберегает пенсионеров от потери денег.

«Вам позвонили с незнакомого номера? С вами ведут подозрительный разговор? Сразу кладите трубку, прерывайте общение! Это мошенники!» - призывают авторы ролика маленьких зрителей и их взрослых родственников.