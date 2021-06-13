В Пензе определили лучшую детскую школу искусств и преподавателя

13.06.2021 | 20:20

Именно эти люди пробуждают в душах юных пензенцев любовь к прекрасному в самых разных его проявлениях. В органном зале областной филармонии подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшая детская школа искусств и лучший преподаватель ДШИ - 2021».

«Более 22 000 девчонок и мальчишек в Пензенской области занимаются с этими талантливыми, умными и грамотными педагогами», - отметила врио министра культуры региона Татьяна Курдова.

В 2021 году в конкурсе приняли участие 10 детских школ искусств и 14 преподавателей. Победители определялись в нескольких номинациях: «Искусство цирка», «Театральное творчество», «Музыкальный фольклор», «Народные инструменты», «Изобразительное искусство».

В результате лучшим педагогом была признана Наталья Серова из Заречного, а среди учебных заведений пальма первенства досталась детской музыкальной школе Пензы имени Виктора Чеха.

«Критериев было очень много, было разработано положение. В первую очередь это было участие в грантовой деятельности, участие в конкурсах всероссийского и международного уровня, представление Пензенского региона на окружных фестивалях, на детских всероссийских форумах, участие в сборной региона на Дельфийских играх», - пояснила директор ДМШ имени В. П. Чеха Маргарита Архипова.

«Поздравляем коллег, они действительно лучшие. Мы уверены, что школа достойно представит регион на всероссийском уровне», - добавила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Конкурс «Лучшая детская школа искусств России» в 2021 году пройдет в три тура, включая очные испытания в Москве.