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Учеба

В регион поступили новые учебники по истории для 5-9-х классов

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В Пензенскую область поступили учебники по истории России и всеобщей истории для 5-9-х классов, разработанные по поручению президента Владимира Путина.

Для школ региона закуплено более 110 000 экземпляров. На их приобретение, помимо текущего финансирования, из областного бюджета дополнительно выделили 13,4 млн рублей.

В регион поступили новые учебники по истории для 5-9-х классов

«Если говорить о содержании, то в учебниках сделан уход от европоцентричности. Подчеркивается уникальность и самобытность российской цивилизации. Значительное внимание уделено истории стран Азии, Латинской Америки.

Приятно удивлена наличием QR-кодов и ссылок, позволяющих учащимся легко погружаться в материал. Особенно радует подробная карта в конце издания - она весьма полезна. Наконец, тексты изложены доступным и ясным языком, рассчитанным на восприятие как детей, так и родителей», - отметила учитель истории и обществознания школы им. М. Ю. Лермонтова с. Засечного Пензенского района Ольга Муштакова-Лентовская.

В регион поступили новые учебники по истории для 5-9-х классов

Начальник управления регионального минобра Алексей Кирсанов уточнил, что старшеклассники уже с 2023 года занимаются по учебникам авторского коллектива, в состав которого входят помощник Президента РФ Владимир Мединский и академик Российской академии наук Александр Чубарьян.

В регион поступили новые учебники по истории для 5-9-х классов

«Таким образом, с появлением серии для 5-9-х классов единая линейка учебников будет покрывать весь курс школьной истории», - объяснил он.

В региональном минобре подчеркнули, что учебники прошли успешную апробацию более чем в 300 школах, включены в федеральный перечень и соответствуют основным общеобразовательным программам.

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Источник — фото областного минобра
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