Спортивная школа на Кирова в Пензе оказалась под угрозой закрытия

08.06.2025 | 13:13

Родители воспитанников спортивной школы на улице Кирова, 58а, забили тревогу: учреждение готовятся закрыть.

«Закрывают зал областной СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой. С 1 июля детям негде будет заниматься!» - написала пензячка на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ей ответил представитель регионального минспорта.

«В середине июня будет произведено обследование здания по адресу Кирова, 58а, в котором располагается спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике. По итогу проведения экспертизы комиссия примет решение по вопросу дальнейшего тренировочного процесса», - пояснил он.

Помещения на Кирова, где занимаются дети, давно нуждаются в капитальном ремонте. Ранее родители не раз жаловались, что у здания протекает кровля, а само оно не видело обновления уже много лет.

В 2011 году в школе на 4-летнюю девочку обрушилось перекрытие. Отец успел закрыть ребенка собой, малышка получила ссадины.