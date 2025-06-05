Новую школу в Арбекове хотят сдать на год раньше срока

05.06.2025 | 17:57

В 7-м микрорайоне Арбеково началось строительство школы на 1 100 мест. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Поставил задачу сдать объект на год раньше - к 1 сентября 2026 года», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Подрядчик, который займется возведением образовательного учреждения, был определен 12 мая. Им стало АО «Пензгорстройзаказчик». Стоимость контракта составила 1 323 257 850 рублей. Работы должны были завершиться к 30 мая 2027-го.

Площадь здания переменной этажности (2-3 этажа) будет 21 885,5 кв. м, объект займет около 2,5 гектара. Вместимость каждого класса рассчитана на 25 человек.

«Проектом предусмотрены актовый, 2 спортивных зала, издательский центр, телестудия и студия дизайна, спортплощадки и футбольное поле, библиотека-медиатека, столовая с пищеблоком и конференц-зал», - перечислили ранее в администрации Пензы.

Кроме того, внутри предусмотрены слесарные и столярные мастерские, специально оборудованные кабинеты робототехники и домоводства, ритмики и хореографии, IT-классы.

О том, что в 7-м микрорайоне Арбеково появится школа на 1 100 мест, стало известно еще в прошлом году.

В феврале 2025-го прошли первые торги по объекту. Тогда максимальная стоимость контракта составляла 2 318 972 450 рублей. Победу одержал подрядчик, снизивший ее до 2 075 480 343 рублей.

Однако результаты закупки пришлось отменить в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы РФ. После этого было решено провести конкурс повторно и цена снизилась.