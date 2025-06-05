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Учеба

5 июня пройдет ЕГЭ по биологии, иностранным языкам и географии

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В четверг, 5 июня, в Пензенской области выпускники будут сдавать ЕГЭ по биологии, иностранным языкам (письменная часть) и географии.

Первый предмет выбрали 956 человек, второй - 417, третий - 147, уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

В этот день в области будет работать 21 пункт проведения экзаменов, из них 4 - в Пензе, добавили в ведомстве.

Основной период экзаменационной кампании стартовал 23 мая. Позади уже ЕГЭ по литературе, химии, истории, математике, русскому языку, обществознанию и физике. Впереди - по иностранным языкам (устная часть) и информатике.

3 и 4 июля школьники текущего года обучения смогут пересдать один из предметов на выбор с аннулированием первого результата.

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