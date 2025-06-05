В Пензенском районе ребенок попал в больницу после конфликта в школе

05.06.2025 | 09:54

В школе в Пензенском районе 17-летний подросток ударил 13-летнего из-за рюкзака.

В полицию обратился сотрудник учебного заведения и рассказал, что неизвестный нанес травмы мальчику.

Агрессора установили. Парень признался, что во время перемены шел по коридору, а школьник задел его рюкзаком. Разозлившись, после урока он отыскал ученика и ударил ногой в кисть руки.

«Потерпевший отправился домой, а оттуда с родителями в больницу», - сообщили в областном УМВД РФ.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.