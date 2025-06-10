Стали известны предварительные итоги ЕГЭ-2025 по математике

10.06.2025 | 13:07

В Пензенской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2025 по базовой и профильной математике. Выпускники сдавали их 27 мая.

Участие в экзамене по профильной математике приняли 2 566 человек - почти на 400 больше, чем в прошлом году.

«В целом более 55% участников получили результат выше 60 баллов, что свидетельствует об их готовности уверенно продолжить обучение в вузах на инженерных и IT-специальностях. Максимальный результат в 100 баллов получили 2 выпускника из Губернского лицея», - сообщили в областном министерстве образования.

«ЕГЭ - серьезное испытание. Самое важное - быть внимательным и вдумчивым. Не отвлекаться на мелочи, не лениться, проверять все по несколько раз, пока не закончится время. Важно понять, что все вполне решаемо. Нужно верить в свои силы. И подойти к экзамену не как к испытанию, а как к любимому делу, которое вам интересно», «Очень горжусь тем, что сдала ЕГЭ на 100 баллов! Это результат упорной работы и постоянной подготовки», - поделились мыслями стобалльники.

В прошлом году высший результат показали 7 человек.

ЕГЭ по базовой математике сдавали 2 244 человека. Средний балл, как и в 2024-м, составил 4,2. Пятерки получили 45% участников.

Ранее стали известны предварительные итоги ЕГЭ по истории, химии и литературе. По первому предмету 100 баллов набрал только выпускник лицея № 14, по второму - 15 человек из гимназии № 13, Губернского лицея, лицея № 14 и др., по третьему - выпускница школы № 60.

Теперь в регионе уже 19 стобалльников.