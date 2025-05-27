В Вадинском районе обнаружили археологические артефакты

27.05.2025 | 20:29

В Вадинском районе Пензенской области обследовали городище «Кармалейское» - укрепленное поселение средневековой мордвы, датируемое VIII-X вв.

Объект находится под государственной охраной с 1974 года по решению Совета министров РСФСР. Считается, что это редкий для региона вид археологического памятника.

«По результатам обследования были зафиксированы точные координаты памятника, его топографические особенности и характеристики культурного слоя», - сообщили в министерстве по охране памятников истории и культуры.

Кроме того, обнаружились артефакты: оселок (орудие для заточки) и большое количество фрагментов лепной и гончарной керамики.

«Благодаря масштабному изучению археологического наследия Сурского края пензенскими археологами белых пятен в древней истории нашей области с каждым днем будет оставаться все меньше», - отметили в министерстве.