Первые результаты ЕГЭ в регионе: 17 выпускников набрали 100 баллов

06.06.2025 | 17:49

В Пензенской области подвели предварительные итоги ЕГЭ по истории, химии и литературе. Эти предметы выпускники сдавали самыми первыми 23 мая.

Задания по истории в основной период решали 748 человек, 1 из них (выпускник лицея № 14) набрал за работу 100 баллов.

«Результаты экзамена в целом незначительно отличаются от прошлых лет. Средний тестовый балл составил 61,7 (в 2024 году - 60,7). 17,8% выпускников получили высокобалльные результаты», - пояснили в региональном минобре.

Литературу сдавал 231 человек. Стобалльная работа здесь тоже 1 - высшего показателя добилась выпускница школы № 60. Итоги также сопоставимы с прошлогодними - более 20% высокобалльников.

Что касается химии, на которую заявились 643 человека, то здесь 100 баллов получили сразу 15 участников (в 2024-м - 12), среди них - выпускники гимназии № 13, Губернского лицея, лицея № 14.

«Количество высокобалльных работ осталось на уровне прошлого года - 22,9% выпускников набрали на экзамене 81-100 баллов», - добавили в минобре.