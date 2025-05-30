В Пензе обнаружили многослойный памятник эпохи позднего энеолита

30.05.2025 | 09:37

В Пензе выявили новый объект археологического наследия - «Селище Согласие 1» в Железнодорожном районе.

Это многослойный памятник, датирующийся «эпохой позднего энеолита (переходный период от каменного века к бронзовому. - Прим. ред.) лесостепного Верхнего Посурья (3 тыс. лет до н. э.), а также эпохой раннего средневековья VIII - нач XI в. н. э.», уточнили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

В ходе научно-исследовательских работ археологи обнаружили здесь фрагменты орнаментированной глиняной посуды, каменные орудия, кресало (огниво) и металлический наконечник стрелы.

Все собранное передали в Пензенский государственный краеведческий музей.

23 мая министр Александр Понякин подписал приказ о включении селища в перечень выявленных объектов культурного наследия. Теперь на данной территории запрещено:

- строительство новых капитальных зданий и увеличение объемно-пространственных характеристик уже существующих;

- проведение земляных, мелиоративных и иных работ, за исключением тех, что направлены на сохранение объекта культурного наследия или его отдельных элементов либо историко-градостроительной или природной среды.