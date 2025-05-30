В Пензе обнаружили многослойный памятник эпохи позднего энеолита

В Пензе выявили новый объект археологического наследия - «Селище Согласие 1» в Железнодорожном районе.
Это многослойный памятник, датирующийся «эпохой позднего энеолита (переходный период от каменного века к бронзовому. - Прим. ред.) лесостепного Верхнего Посурья (3 тыс. лет до н. э.), а также эпохой раннего средневековья VIII - нач XI в. н. э.», уточнили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.
В ходе научно-исследовательских работ археологи обнаружили здесь фрагменты орнаментированной глиняной посуды, каменные орудия, кресало (огниво) и металлический наконечник стрелы.
Все собранное передали в Пензенский государственный краеведческий музей.
23 мая министр Александр Понякин подписал приказ о включении селища в перечень выявленных объектов культурного наследия. Теперь на данной территории запрещено:
- строительство новых капитальных зданий и увеличение объемно-пространственных характеристик уже существующих;
- проведение земляных, мелиоративных и иных работ, за исключением тех, что направлены на сохранение объекта культурного наследия или его отдельных элементов либо историко-градостроительной или природной среды.
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