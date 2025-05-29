На Соборной площади пройдет концерт колокольных звонов

В воскресенье, 1 июня, на Соборной площади в Пензе пройдет концерт «Колокольные звоны Святой Руси» (6+).
Как сообщили в Пензенской епархии, в программе - выступления пензенских звонарей и мастер-класс от них. Запланирован концерт творческих коллективов.
Также для юных пензенцев организуют мастерские. На площади пройдет выставка детских работ.
Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный.
Концерт проводится в рамках культурно-просветительского проекта «Колокола детям». Он направлен на приобщение юных жителей Пензы к традициям искусства колокольного звона.
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