На Соборной площади пройдет концерт колокольных звонов

29.05.2025 | 09:44

В воскресенье, 1 июня, на Соборной площади в Пензе пройдет концерт «Колокольные звоны Святой Руси» (6+).

Как сообщили в Пензенской епархии, в программе - выступления пензенских звонарей и мастер-класс от них. Запланирован концерт творческих коллективов.

Также для юных пензенцев организуют мастерские. На площади пройдет выставка детских работ.

Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный.

Концерт проводится в рамках культурно-просветительского проекта «Колокола детям». Он направлен на приобщение юных жителей Пензы к традициям искусства колокольного звона.