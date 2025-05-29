В Спасском соборе завершили роспись главного алтаря

29.05.2025 | 11:45

В Спасском кафедральном соборе в Пензе завершили роспись малых (северного и южного) и главного алтарей, а также сопутствующие работы, включая золочение и нанесение орнамента. Об этом в четверг, 29 мая, на своих страницах в соцсетях рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Над росписью трудится команда из 25 человек из творческой мастерской «Царьград». По словам специалистов, леса из центральной части собора планируют убрать уже в августе.

К росписи храма приступили в марте 2024 года. Начали с алтарной части: в апреле был закончен алтарь левого (северного) придела, в августе - центрального, в сентябре - правого (южного) придела.

В октябре специалисты перешли к центральной части храма. Ради установки лесов богослужения пришлось приостановить, но в том же месяце они возобновились.

Полностью роспись предполагают закончить в 2026-м.