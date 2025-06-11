Прокуратура требует установить ограждения около школ и детсадов

11.06.2025 | 18:47

В Железнодорожном районе Пензы по требованию прокуратуры будут устанавливать светофоры и пешеходные ограждения около образовательных учреждений.

Надзорный орган провел проверку, и выяснилось, что не все участки дорог вблизи школ и детсадов на улицах Ягодной, Колхозной, Тарханова, Парковой, Чапаева, Проходной и Московской/Октябрьской оборудованы ограничивающими ограждениями, светофорами и искусственными неровностями.

«Прокуратура внесла представление руководителю Управления ЖКХ г. Пензы. Однако последующая проверка показала, что органом местного самоуправления нарушения в полном объеме устранены не были», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Последовало обращение в суд с требованием обязать управление ЖКХ привести дороги около образовательных учреждений в соответствие с нормами.

Суд иск удовлетворил. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.