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Культура

В Пензе открылась выставка «Золотое кольцо Сурского края»

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В Спасском кафедральном соборе открылась выставка «Золотое кольцо Сурского края». Любой желающий сможет посетить ее бесплатно.

В витринах находятся настоящие сокровища - вещи, принадлежавшие историческим личностям, которые в разные времена жили и работали на территории Пензенской губернии. На стендах - архивные документы, фотографии, предметы культа и церковные облачения, редкие иконы.

«Владыка дал согласие, чтобы храм был открыт, как мы делали осенью, начиная с 17:00 - 18:00, чтобы двери не были закрыты, чтобы здесь были представители экскурсионного сообщества, которые бы организовывали и проводили экскурсию в храме», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Выставка «Золотое кольцо Сурского края» создана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и направлена на повышение туристической привлекательности Пензенской области.

«Проект для нас очень интересен, особенно работы над компоновкой и созданием композиций. 10 витрин, конечно, не передают то богатство Пензенского края, которые хотели бы показать», - отметил заместитель руководителя ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Александр Тарасов (г. Москва).

В центре выставки находится макет, отражающий не только нынешнее состояние исторического центра Пензы, но и планы на его дальнейшее благоустройство. Экспозиция будет работать ежедневно с 9:00 до 31 декабря, а экскурсии планируется проводить в 17:00, 18:00 и 19:00.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Владыка ))))

Повелитель глупомордых.

Гость||

Бородач без маски это норм?

Гость||

Борода - рассадник инфекций.

Борода — прямой путь к оральному проникновению.

Гость||

Владыка пещерных людей

Гость||

Некоторые медики сравнивают бороду с бактериальной губкой. Как показывают результаты многих исследований, в бороде могут скрываться и передаваться тысячи бактерий. Трихолог Кэрол Уолкер: наличие богатой растительности повышает риск кожных инфекций, передачи бактериальной инфекции другим или попадания патогенов в ротовую полость, передает 9tv.co.il.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Любой желающий сможет посетить ее бесплатно.
В связи с острой нехваткой кадров Минстрой предложил правительству организовать упрощенный въезд трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках. Эта инициатива уже согласована с Минтрудом, МВД и Роспотребнадзором.

Имя: Гость
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