В Пензе открылась выставка «Золотое кольцо Сурского края»

15.12.2020 | 20:34

В Спасском кафедральном соборе открылась выставка «Золотое кольцо Сурского края». Любой желающий сможет посетить ее бесплатно.

В витринах находятся настоящие сокровища - вещи, принадлежавшие историческим личностям, которые в разные времена жили и работали на территории Пензенской губернии. На стендах - архивные документы, фотографии, предметы культа и церковные облачения, редкие иконы.

«Владыка дал согласие, чтобы храм был открыт, как мы делали осенью, начиная с 17:00 - 18:00, чтобы двери не были закрыты, чтобы здесь были представители экскурсионного сообщества, которые бы организовывали и проводили экскурсию в храме», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Выставка «Золотое кольцо Сурского края» создана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и направлена на повышение туристической привлекательности Пензенской области.

«Проект для нас очень интересен, особенно работы над компоновкой и созданием композиций. 10 витрин, конечно, не передают то богатство Пензенского края, которые хотели бы показать», - отметил заместитель руководителя ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Александр Тарасов (г. Москва).

В центре выставки находится макет, отражающий не только нынешнее состояние исторического центра Пензы, но и планы на его дальнейшее благоустройство. Экспозиция будет работать ежедневно с 9:00 до 31 декабря, а экскурсии планируется проводить в 17:00, 18:00 и 19:00.